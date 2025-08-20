Zweiter Weltkrieg

Hobbyforscher arbeiten deutsch-französische Kriegsschicksale auf

Von einer Granate zerstörte Bunkerwand in der Batterie Azeville, die Teil des deutschen Atlantikwalls war.

Die Landung der Alliierten in der Normandie markiert den Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein französischer Museumsmitarbeiter und ein deutscher Punkmusiker gehen auf Spurensuche, die zu einer deutsch-französischen Erinnerungsarbeit wird.