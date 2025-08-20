Zweiter Weltkrieg
Von einer Granate zerstörte Bunkerwand in der Batterie Azeville, die Teil des deutschen Atlantikwalls war. © picture alliance / imageBROKER / alimdi / Arterra / Philippe Clém
Hobbyforscher arbeiten deutsch-französische Kriegsschicksale auf
29:42 Minuten
Die Landung der Alliierten in der Normandie markiert den Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein französischer Museumsmitarbeiter und ein deutscher Punkmusiker gehen auf Spurensuche, die zu einer deutsch-französischen Erinnerungsarbeit wird.