Zweiter Weltkrieg

Hobbyforscher arbeiten deutsch-französische Kriegsschicksale auf

29:42 Minuten
Raum in einem Bunker, in dem eine Betonwand an einer Stelle durchschlagen ist.
Von einer Granate zerstörte Bunkerwand in der Batterie Azeville, die Teil des deutschen Atlantikwalls war. © picture alliance / imageBROKER / alimdi / Arterra / Philippe Clém
Bei der Kellen, Ralf |
Audio herunterladen
Die Landung der Alliierten in der Normandie markiert den Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein französischer Museumsmitarbeiter und ein deutscher Punkmusiker gehen auf Spurensuche, die zu einer deutsch-französischen Erinnerungsarbeit wird.
Zeitfragen Feature
Aus dem PodcastZeitfragen. Feature

Podcast hören

PodcastZeitfragen-Feature

Zeitfragen Feature

Unsere Welt ist komplex, die Informationsflut überwältigend. Die Zeitfragen ordnen, hinterfragen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zum Zweiten Weltkrieg
Zur Startseite