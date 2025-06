Thomas Mann hatte es den Deutschen ja gesagt, aber sie hatten nicht hören wollen. Jahrelang hatte er in mehreren Vorträgen versucht, ihnen beizubringen, ihre Republik und die Demokratie zu lieben, doch es hatte nichts genützt: Auch wenn die Mehrheit nicht Hitler wählte, ließen die Deutschen ihn an die Macht. Und sechs Jahre später brachte dieser den Krieg über die Welt. Thomas Mann lebte längst im Exil.

Als die BBC sich im Herbst 1940 an den Schriftsteller wandte, erneut zum deutschen Volk zu sprechen, in kurzen Texten, die übers Radio verlesen werden sollten, wollte er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen – trotz schlechter Erfahrungen.

Es sei verlockend gewesen, „einmal wieder in dem Bewusstsein Deutsch zu schreiben, dass das Geschriebene in seiner angeborenen Gestalt, auf Deutsch werde wirken dürfen“, heißt es im Vorwort zur ersten Ausgabe seiner Kriegsreden.

Doch das war nicht immer so. 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, klang er noch anders. Thomas Mann schrieb ein flammendes Bekenntnis zum Krieg, in dem er die Deutschen das „wichtigste Volk Europas“ nannte, das sich gegen den "wesensfremden" Westen wehrte.

Im März 1933 kehrte Thomas Mann von einer Reise in die Schweiz nicht mehr nach Deutschland zurück. Im Dezember 1936 wurde ihm offiziell die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen, im September 1938 blieb er nach einer Vortragstour in den USA, wo er und seine Frau Katia 1944 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielten.

Er sprach seine jeweilige Botschaft in einem Aufnahmestudio der National Broadcasting Company (NBC) in Los Angeles auf eine Platte, die dann per Luftpost nach New York geschickt wurde. Dort wurde ihr Inhalt durch das Telefon auf eine andere Platte in London übertragen, die für die Sendung nach Deutschland vor dem Mikrofon ablief. So konnten die Deutschen, die es wagten, die BBC einzuschalten, Thomas Manns eigene Stimme hören.