Wholesomeness als Lebenseinstellung

Ganz frisch ist die Sehnsucht nach der „Wholesomeness“ des Lebens zwar nicht. Ihren Peak hatte sie schon vor einiger Zeit in den USA. Aber nach einem zerrütteten 2022 scheint das Phänomen rund um die Sehnsucht nach einem guten Leben zum Start des neuen Jahres zu passen.

Kann man sich überhaupt in dieser Welt „wholesome“ verhalten? Also auch im zwischenmenschlichen Bereich für gute Momente sorgen, Streits schlichten, nachgeben und Zuneigung verteilen? Und reicht es dafür, quiekende Robbenbabys, Cartoons und Memes in den sozialen Netzwerken zu teilen? Oder Spiele zu spielen, die unter die Überschrift „wholesome“ fallen?