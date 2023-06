What is the gossip?

Eine Kulturgeschichte des Tratschens

30:46 Minuten Zwei Drittel unserer täglichen Unterhaltungen sollen aus Tratsch bestehen. © Getty Images / CSA Images

Kreuzer, Philine · 21. Juni 2023, 19:30 Uhr

Tratschen hat keinen guten Ruf - zu Unrecht. Denn vor allem für marginalisierte Menschen ist die "Tratsch" genannte Informationsweitergabe jenseits der offiziellen, herrschenden Wissensvermittlung schon oft überlebenswichtig gewesen.