Wasserknappheit

Gartenbauwissenschaftlerin Antje Balasus steht in einer Apfelplantage in der Obstbauversuchsanstalt Müncheberg , eine Autostunde östlich von Berlin entfernt. Hier will man herausfinden, welche Apfelsorten dem Klimawandel gewachsen sind. Denn Extremwetterereignisse – wie Hagel oder plötzliche Kälteeinbrüche – bedrohen Brandenburgs Apfelbauern.