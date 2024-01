Pickleballtraining in der Halle in Steinhagen im Kreis Gütersloh: Elemente aus dem Tennis, dem Tischtennis und dem Badminton werden zu einer neuen Sportart miteinander verbunden. Dementsprechend kann man auf unterschiedliche Art und Weise an das Spiel herangehen.

Was das Faszinierende am Pickleball ist

Genau das macht es für Mary Elkmann interessant. Sie ist bei der Sportvereinigung Steinhagen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und begeisterte Spielerin.

"Das Faszinierende beim Pickleball ist, dass ich mit Leuten spiele, die versuchen, wie beim Tennis zu schnippeln - und Leute, die wie beim Badminton das kürzere Spiel kennen, auch die Laufarbeit eine andere ist. Wenn man es schafft, von allem ein bisschen etwas mitzunehmen, kommt man da auch schnell weiter."

Die Sportart kommt aus den USA

in mit Löchern perforierter Kunststoffball, der so groß ist wie ein Tennisball, wird mit Schlägern aus Holz oder Carbon über ein tennisähnliches Netz gespielt, das ein Badmintonfeld teilt. 2023 kam die Sportart aus den USA in Ostwestfalen an.

"Wir sind aus der Nachbarschaft gefragt worden: 'Wollt Ihr das nicht mal ausprobieren und zum Schnuppern anbieten?' Wir haben im Vorstand Gott sei Dank gleich drei ‚Zünder‘gehabt, die gesagt haben, 'finden wir eine tolle Idee'. Durch die Begeisterung sind wir dann angesteckt worden und haben dann gesagt: Wunderbar - da machen wir mit!"

Pickleball als generationenübergreifende Sportart

Die Trainingsgruppe spiegelt die Bandbreite dessen wider, was Pickleball für viele ausmacht: Es ist generationenübergreifend, schont die Gelenke, man kann es mit- oder gegeneinander spielen, strategisch angehen oder einfach nur aus Freude an der Bewegung.

Auch wer in seinen früheren Sportarten vielleicht altersbedingt nicht mehr so zum Zuge kommt, kann hier eine neue Heimat finden. Und soll dies auch, sagt Mary Elkmann. Aus der Probephase soll mehr entstehen.

"Wir sind jetzt dabei, im neuen Jahr noch mal voll durchzustarten, sodass wir schon mittelfristig eine festere Gruppe von 30 bis 40 Personen haben, um dann auch zu gucken: Wo geht am Ende des Jahres der Weg hin? Haben wir vielleicht auch einen Personenkreis für den Ligabetrieb? Dabei wollen wir auch möglichst viele Leute für unseren Mehrspartenverein gewinnen."

Was für eine neue Pickleballabteilung wichtig ist

Sieben Sparten hat die Sportvereinigung Steinhagen, Pickleball könnte die achte werden. Aber:

Man braucht Leute, die in die Verantwortung gehen und die Abteilungsleitung übernehmen. Die sich dann auch, wenn man in den Ligabetrieb möchte, damit auseinandersetzen, welche Voraussetzungen brauche ich? Dann geht es natürlich auch darum, was für eine Etat notwendig ist. Mary Elkmann, Sportvereinigung Steinhagen

Und damit geht es auch ums Geld, das im Verein dann womöglich neu beschafft oder anders verteilt werden müsste. Hinzukommen die Kommunikation vereinsintern, aber auch mit dem Deutschen Pickleball Bund.

Gerade dann, wenn man leistungsorientiert spielen will. Steinhagens zweiter Vorsitzender Christian Scholl sieht darin kein Problem. "Selbstverständlich wäre das drin. Wir haben unsere Gremien, Mitgliederversammlung, wo ein Antrag für die neue Abteilung gestellt werden kann."

Pickleball verbindet Badminton, Tennis und Tischtennis. © Imago / Taya Gray

Vor- und Nachteile einer neuen Pickleballabteilung

Rund 2.000 Mitglieder hat der Verein und bekäme mit einer Pickleballabteilung ein Alleinstellungsmerkmal, was Vor- und Nachteile hat. "Es ist auch die Chance, als einer der ersten Vereine die Interessenten an den Verein zu binden. Andererseits ist es natürlich auch doof, wenn in der Nachbarschaft keiner ist. Wettbewerb ist auch etwas Schönes im Sport."

Den Anstoß für die Sportvereinigung Steinhagen hat Dany Baldig gegeben. Sie hat Pickleball in den USA kennengelernt, ist Spielertrainerin beim TuS Ravensberg in Borgholzhausen, hat dort die Abteilung Pickleball gegründet und würde auch gern bei anderen Vereinen als Geburtshelferin zur Verfügung stehen.

"Die Vereine in Deutschland müssen zumindest für ein Schnuppertraining Mut haben. Damit verliert man nichts. Jeder von uns Pickleballspielern kommt gerne mit seinen Netzen, seinen Padeln und den Bällen an. Kostenlos werden wir ein Schnuppertraining über zwei, drei Stunden anbieten - und die Begeisterung des Sports einfach beim Sport erzeugen." Dany Baldig, Spielertrainerin beim TuS Ravensberg

Pickleball in rund 70 deutschen Vereinen

Als die mehrfache deutsche Meisterin 2019 ihre ersten Kurse leitete, gab es deutschlandweit 17 Vereine, heute sind es etwa 70. Im Norden und mehr noch im Osten gibt es einige weiße Flächen auf der Landkarte. Der Deutsche Pickleball Bund wurde 2017 gegründet, sein Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung von Trainern, digitalen Anleitungen und dem Aufbau eines Liga- und Turnierbetriebes.

"Dementsprechend haben wir vom Verband nicht wirklich Schützenhilfe bekommen können, aber es gibt ja Strukturen im Pickleball. Es ist ein großes Netzwerk. Jeder kennt jeden - und wenn man um Hilfe bittet und nach Hilfe fragt, dann weiß jemand, wen man ansprechen kann."

Während das Netzwerk wächst, darf es aber nicht zu einer geschlossenen Gesellschaft werden. "Je größer ein Sport wird, umso mehr Struktur braucht er. So wenig Büroarbeit wie möglich und so viele Hallenplätze wie möglich. So viele Hallenzeiten wie möglich."

Was für die Sportvereinigung am Ende wichtig ist

Doch bei aller digitalen Vernetzung: der Auf- und Ausbau einer Sportart verlangt immer noch Menschen, die anpacken und einen langen Atem beweisen. Und die auch nicht enttäuscht sind, wenn es für ihren Verein am Ende gar nicht um Titel und Medaillen gehen sollte, so Mary Elkmann von der Sportvereinigung Steinhagen:

"Aus Vereinssicht ist es sicherlich, wenn wir Pickleball nur als Breitensport anbieten und darüber auch neue Mitglieder gewinnen, am Ende des Tages auch zufriedenstellend."