Was also tun, um die Interessen junger Menschen an Wahltagen zu stärken? Man könnte über weitere Absenkungen der Wahlaltersgrenze nachdenken. Auf 14 Jahre? 12? 10? Allerdings wird man irgendwann einen Punkt erreichen, wo die Sinnhaftigkeit zurecht infrage gestellt würde. Ein Säugling wird seine Stimme zwar problemlos laut erheben, aber vielleicht doch nicht gut am Wahltag abgeben können.

In der Tat: Die Vorstellung, dass manche Menschen am Wahltag mit mehr Stimmgewicht ins Wahllokal gehen als andere, ist mit dem Gleichheitsgrundsatz der Demokratie schwer vereinbar. Und was würde das für den Grundsatz der geheimen Wahl bedeuten? Müssten die Eltern mindestens ihren Kindern gegenüber offenlegen, was sie in ihrem Sinne getan haben? Das sind schwerwiegende Punkte, keine Frage.