Frauen im Sportjournalismus

Es war ja erklärungsbedürftig, was da geschah: „Na dass ich was dazu sagen muss, dass ich wage, als Frau da zu stehen“, beschreibt die Journalistin die Situation von damals.

Carmen Thomas wagte es und machte in ihrer ersten Anmoderation auf die Arbeit von Frauen in vielen Bereichen aufmerksam.

Ich meine, dass Frauen gut genug sind, um am Fließband die Arbeit zu verrichten, die Männer auch tun, und das zum Teil sogar für weniger Geld. Und wenn man sich richtig überlegt, überlassen wir ihnen doch in Schule und Elternhaus die Erziehung unserer Kinder. Und um ein anderes Beispiel zu nennen: In den Krankenhäusern und Altersheimen verrichten sie schwerste Arbeit. Und da soll die Moderation einer Sportsendung, etwas so Empörendes oder gar Sensationelles sein?

Zu ihrer zweiten Sendung hatte die „Bild“-Zeitung bereits einen Verriss geschrieben, obwohl die Liveübertragung noch gar nicht stattgefunden hatte. Doch die Zeitung vom nächsten Tag gab es am Vorabend schon zu kaufen. Und Thomas brachte sie in die Sendung mit.

Und weiter: „Der Autor hat also geschrieben, dass ich unsicher wirkte und dass auch meine sportlichen journalistischen Fähigkeiten wohl nicht ganz ausreichten. Wissen Sie, ich habe irgendwo Verständnis dafür. Denn wahrscheinlich wollte der Kollege gerne heute Abend in der rauschenden Faschingsstadt Hamburg gern auch mal richtig auf die Tube drücken. Und wahrscheinlich hat er deshalb schon am Dienstag diesen Artikel verfasst. Sehr interessant.“

Aus Schalke 05 wurde „Carmen Thomas Reloaded, fünf Punkt null“, erklärt die Journalistin. „Das ist eine enorme Erweiterung, in der ich mein erworbenes privilegierendes Wissen und meine Erfahrungen anderen Menschen als Elder Stateswoman zur Verfügung stell. Ich finde total wichtig, dass Leute einfach verstehen, dass Kommunikation so erlernbar ist wie ein Sport, wie ein Musikinstrument, ein Chor, ein Orchester oder wie eine Fußballmannschaft.“

Für Carmen Thomas war der Weg steinig: Als einzige Frau unter Männern in den 70ern wurde sie extrakritisch beobachtet und in jeder Hinsicht bewertet. Die „Welt am Sonntag“ schrieb am Tag nach ihrer ersten Sendung: „Die 26-jährige Carmen Thomas aus Düsseldorf, blond, wohlproportioniert, charmant, riskierte den Sprung in die fest gefügte Phalanx ihrer männlichen Kollegen.“