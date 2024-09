Von Amerika nach Ungarn und zurück

Ungarn und Klaviermusik: Das sind Rhapsodien von Franz Liszt und Stücke von Béla Bartók, das sind große ungarische Pianisten wie Géza Anda und György Cziffra. Peter Eötvös hat dieser musikalischen Tradition eine seiner späten Kompositionen gewidmet: Es ist ein Klavierkonzert mit dem launig zusammengemischten Titel „Cziffra Psodia“. Pierre-Laurent Aimard, der dem Komponisten über Jahrzehnte hinweg verbunden war, hat die Deutsche Erstaufführung dieses Konzerts gespielt – in einem Abend, der ansonsten der amerikanischen Musik gewidmet war.

Mit „Orpheus Undone“ stand eine Orchestersuite nach einer Ballettmusik der 1980 geborenen amerikanischen Komponistin Missy Mazzoli am Anfang des Abends. Den krönenden Abschluss bildete die monumentale Vierte Sinfonie von Charles Ives – ein gigantisch besetztes Werk, in dem der musikalische und geistige Kosmos Neuenglands zu Musik wird.

Ein Programm mit Peter Eötvös – das hatte bei den Berliner Philharmonikern im vergangenen Vierteljahrhundert Tradition. Der ungarische Komponist und Dirigent war ein Meister darin, komplex programmierte und logistisch aufwendige Konzerte mit ruhiger Hand und nie nachlassender Hingabe an die Sache zu leiten.

Im Abstand weniger Jahre trat Eötvös in Berlin ans Pult, zuletzt zwei Mal im Rahmen des Musikfestes Berlin. Auch dieses Konzert hätte Eötvös leiten sollen, allerdings starb er schon in der Planungsphase. Dieser traurige Umstand hat den Berliner Philharmonikern nach langer Zeit eine Wiederbegegnung mit dem britischen Dirigenten Jonathan Nott ermöglicht, der jedes noch so komplizierte Werk mit souveräner Musikalität zusammenhält.