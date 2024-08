Zwischen Wäldern und Militärgeschichte

Allein die Anfahrt ist schon ein Erlebnis, durch urwüchsige Wälder, Seen - Stille statt Stadtlärm. „Es passiert etwas mit einem, wenn man in die Schorfheide hineinfährt, man wird ruhiger, beginnt zu lauschen und kann Musik ganz anders wahrnehmen“, so Gregor Sigl, seit diesem Jahr der neue Festivalleiter. Das Festival neu erfinden wolle er nicht, sagte er im Deutschlandfunk Kultur – am wichtigsten sei die Qualität der musikalischen Aufführungen. Und die ist auch im 25. Jahr des Festivalbestehens garantiert.