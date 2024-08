Musikfest Berlin: Collegium Vocale Gent uner Philippe Herreweghe

So schön, so utopisch, und deshalb ungeheuer populär: Seit der Renaissance wird das pastorale Land Arkadien in Romanen, Theaterstücken und Musik heraufbeschworen. Philipp Herreweghe hat ein Programm für das Musikfest Berlin zusammengestellt, das sich an einer der bekanntesten Dichtungen zu diesem Sujet entlanghangelt: „Il pstor fdo“ – der treue Hirte, des Italieners Battista Guarini.