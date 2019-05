Via Nova Chor Offen für Neues

Der Via Nova Chor zieht Chormitglieder von weit außerhalb Münchens an. (Susanne Hesping)

Die Liste ist beeindruckend: Bei zahlreichen internationalen Chorwettbewerben wurde der Via Nova Chor ausgezeichnet und zu Gast waren sie in aller Welt von Norwegen bis Südkorea. Doch zu Hause sind die 45 Sängerinnen und Sänger in München.

Der Via Nova Chor hat sich der zeitgenössischen Chorliteratur verschrieben und bereits etwa 70 Werke uraufgeführt, wobei sie hierbei insbesondere mit Komponisten aus München und ganz Bayern zusammenarbeiten. Aber auch neue skandinavische Chorwerke führt der Chor auf und arbeitet dabei immer wieder mit renommierten Chorleitern wie Eric Ericson zusammen.