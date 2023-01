Veronika Settele: "Deutsche Fleischarbeit"

Reichlich Fleisch für alle

12:49 Minuten Massentierhaltung und die industrielle Verarbeitung von Fleisch stabilisierten die Verhältnisse: Arbeiterinnen beim Ausnehmen von Gefügel in einem Schlachtbetrieb in Schleusingen, Thüringen (1989). © picture alliance / dpa / akg-images

Veronika Settele im Gespräch mit Christian Rabhansl · 07. Januar 2023, 11:09 Uhr

Fleisch für die Bevölkerung: Das war ein wichtiges politisches Ziel nach 1945. In beiden deutschen Staaten hing die Loyalität der Bürger auch an der Versorgungslage, so Veronika Settele. Sie hat eine Geschichte der Massentierhaltung geschrieben.