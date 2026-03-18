Verbrechen des Klassenfeinds

Die Auschwitzprozesse in der DDR

29:24 Minuten Horst Fischer (rechts) wurde nach einem kurzen Prozess zum Tode verurteilt. Danach wurden in der DDR keine Verfahren gegen weitere NS-Verbrecher eröffnet © picture alliance / dpa / UPI

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In der DDR galt der Holocaust als aufgearbeitet, Schuld sah man im Westen. Doch als ein früherer Auschwitz-Arzt als Täter enttarnt wurde, geriet dieses Selbstbild ins Wanken. Wegen breiter Ablehnung stoppte die Partei weitere NS-Verfahren. (Erstsendung am 29.06.2016)