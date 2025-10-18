Utopie oder Dystopie?

Wer entscheidet die Zukunft der digitalen Gesellschaft?

55:03 Minuten
Illustration: zwei Augen einer Figur aus Einsen und Nullen schaut aus einer Wahurne.
Was kann KI, was kann sie nicht? Und kann sie der Demokratie nützen - oder ist sie deren Sargnagel? Darüber diskutieren wir auf der Frankfurter Buchmesse. © Getty Images / Moor Studio
Marcus Richter, Vera Linß, Katharina Zweig, Theresa Hannig, Martin Andree |
Werden die großen Tech-Konzerne die Demokratie zerstören? Kann KI wirklich etwas wissen? Und wie sähe eine digitale Utopie aus? Darüber sprechen wir mit Katharina Zweig, Theresa Hannig und Martin Andree auf der Frankfurter Buchmesse.
