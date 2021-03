Unterwegs mit Kevin Kühnert Was macht das Wandern mit dem Kopf?

Es geht auch um die Freude, auch mal tagelang einfach mit niemandem zu sprechen, (Studio Good)

„Wenn ich beim Wandern bin, ist eigentlich alles super“, sagt der SPD-Politiker Kevin Kühnert über eines seiner liebsten Hobbys. In "Off the Record" bespricht er mit Host Vero Schreiegg, warum er gerade in den Bergen so runterkommt.

Mit 23 Karabinerhaken gesichert an der Eiger-Nordwand würde man Kevin Kühnert eher nicht treffen. Stattdessen ist er lieber auf Fernwanderwegen wie dem Alpe Adria Trail unterwegs. Nicht nur, weil dort ein Sturzregen schon zu den schlimmeren Dingen gehört, die dort passieren können.

In Stille über die Berge

Es geht um die Freude, auch mal Tage am Stück einfach mit niemandem zu sprechen, warum das Berliner Umland niemals ein Ersatz für Bayern und Österreich sein kann und darum, wie wandern manchmal auch Probleme löst, die man schon länger mit sich rumträgt.



Den besten Soundtrack zum Wandern und vor allem auch zum laut mitsingen, wenn mal wieder so gar keine anderen Menschen in Sichtweite sind, stellen Kevin Kühnert und Vero Schreiegg in der zweiten Folge von "Off the Record" zusammen. Mit dabei sind unter anderem Bonaparte, Kim Carnes und Eddie Vedder.

