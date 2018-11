Typisch deutsch: Saunas "Ein Schock, dass die Frauen dort nackt sind"

Von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt

In deutschen Saunas ist es üblich, nur mit einem Handtuch die Landschaft zu betreten - das ist nicht überall so. (dpa / picture alliance / imageBroker / Jiri Hubatke)

Yu-li Lin aus Taiwan hatte am Anfang Schwierigkeiten mit der Nacktheit in deutschen Saunas. Auch Peter Dollé aus den USA musste sich erst daran gewöhnen. Für Tatjana Firsova aus Russland ist die deutsche Sauna viel zu kalt und zu trocken.

Peter Dollé aus den USA:

"Die Deutschen haben Saunas und Amerika hat mehr diese Hardtubes, diese warmen Whirlpools. Als ich hier zum ersten Mal in einer Sauna war, ging ich da mit meinem Badeanzug rein. Da habe ich gelernt, den abzulegen. Als ich dann wieder in Amerika war, bin ich nackt in eine Sauna bei einem Familientreff gegangen und meine Bruder sagte, Peter, das darfst du nicht machen! Die hätten mich verhaften können."

Yu-li Lin aus Taiwan:

"In Deutschland ist die Sauna populärer als in Taiwan. Hier haben sogar die städtischen Bäder auch oft eine Sauna. Wenn mich Freunde aus Taiwan im Winter besuchen, dann zeige ich Ihnen gerne die Sauna. Das ist dann für sie meistens ein Schock, dass die Frauen dort nackt sind. Am Anfang hatte ich auch Schwierigkeiten mit der Nacktheit, aber inzwischen bin ich daran gewöhnt. Es ist einfach eine Kultur in Deutschland, wo es im Winter sehr kalt ist."

Tatjana Firsova aus Russland

"Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich diese Sauna hier gar nicht verstanden, weil, alles ist viel zu kalt, es gibt überhaupt nicht genug Wärme. Die russische Sauna, die traditionelle Banja, die ist gewöhnlicher Weise sehr heiß, sehr nass, sehr feucht. Deshalb war es für mich in Deutschland so ungewöhnlich, dass es so eine trockene Sauna gibt, ohne genug Feuchtigkeit. Das Nacktsein muss in der Sauna nicht unbedingt sein. Die Vorstellung, nackt mit meinem Vater in solch einer Sauna zu sein, wäre für mich ein Alptraum."