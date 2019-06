Rudolf Horn gehörte zu den wichtigsten Möbeldesignern der DDR und ist der Vater des "Möbelprogramms Deutsche Werkstätten". Die MDW-Möbelserie war in fast jeder DDR-Wohnung zu Hause und sie erlaubte Anpassungen durch den Endnutzer. Jetzt wird Rudolf Horn 90. Mehr

Weil er zu spät zur Arbeit kam, ist Renald Luzier am Leben: Als Zeichner Luz arbeitete er 25 Jahre für die Zeitschrift "Charlie Hebdo", deren Redaktion einem Anschlag zum Opfer fiel. In dem Buch "Indélébiles" erzählt er von der Zeit vor dem Attentat. Mehr

Bertolt Brecht hat für das Finale seiner "Dreigroschenoper" in der frühen Nachkriegszeit Varianten geschrieben, die vor einem neuen Faschismus warnen. Die benutzt Regisseur Holger Schultze in der Inszenierung am Theater Heidelberg.Mehr