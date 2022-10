Elon Musk und Twitter

Nilay Patel, Chefredakteur der Tech-Seite "The Verge", hat das in dem Artikel “Welcome to Hell, Elon” treffend zusammengefasst: "Die Wahrheit ist, dass das Produkt eines Sozialen Netzwerks die Moderation von Inhalten ist. Und alle hassen die Person, die entscheidet, welche Inhalte moderiert werden sollen. Aber Moderation ist, was Twitter macht. Das ist, was die User Experience definiert."