Twitter-Übernahme durch Elon Musk

US-Medien berichteten am Morgen bereits von ersten Entlassungen mehrerer Topmanager. Unter den Entlassenen sollen der bisherige Twitter-Chef Parag Agrawal, Finanzvorstand Ned Segal und die Chefjuristin Vijaya Gadde sein. Mindestens einer der Manager sei aus der Firmenzentrale herausgeführt worden, schrieb die "New York Times" unter Berufung auf informierte Personen.

Was die reinen Nutzerzahlen angehe, seien andere Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok viel bedeutender, sagt Beckedahl. Allerdings sei Twitter in vielen Staaten Teil einer relevanten politischen und medialen Welt und deren relevanteste Plattform, so auch in Deutschland.