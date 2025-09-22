Trumps Gegner

Demokraten in Kalifornien wollen kämpfen

25:59 Minuten Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom bietet Trump die Stirn. Nach dem neuen Zuschnitt der Wahlkreise in Texas rief er dem Land zu: „Wach auf, Amerika! Es wird ernst!" © Getty Images / Justin Sullivan

Seit dem Mord an dem ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk ist die Spannung zwischen den politischen Gruppen in den USA noch größer. Einige Trump-Gegner wollen nicht länger nur noch friedlich für die Demokratie kämpfen. Droht ein Bürgerkrieg?