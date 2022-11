Zukunft der Kritik

Löst die Masse die Experten ab?

06:02 Minuten Auch die professionellen Kunstkritiker waren nicht immer treffsicher. Aber fällt die Masse ein besseres Urteil? © imago / Ikon Images / imago stock&people

Elke Buhr im Gespräch mit Andrea Gerk · 18.11.2022

Ist das Kunst, oder kann das weg? Jeder kann seine Meinung per Twitter und Co. in die Öffentlichkeit blasen. Auch über Kunstwerke. Braucht es dann überhaupt noch professionelle Kunstkritik? Unbedingt, sagt Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol.