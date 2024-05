Wenn Menschen in die Ukraine reisen, obwohl - oder vielleicht sogar weil - dort gerade Krieg herrscht, spricht man von "Dark Tourism". Unter den Begriff fällt aber noch mehr: Alle Besuche von Orten, die mit Tod, Tragödien oder Leid verbunden waren oder sind, würden so bezeichnet, sagt der Tourismusforscher Heinz-Dieter Quack. Also auch Reisen zu KZ-Gedenkstätten oder historischen Schlachtfeldern.

Historische Orte lassen sich teilweise ohne jegliche Risiken besuchen. Selbst in die Sperrzone rund um das explodierte Atomkraftwerk in Tschernobyl konnten Touristen bis zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit nur geringen Risiken reisen.

Wer hingegen in akute Krisengebiete fährt oder fliegt, nimmt damit teils erhebliche Risiken auf sich. In Ländern, für die eine Reisewarnung besteht, kann das Auswärtige Amt meist keine direkte konsularische Hilfe für deutsche Staatsangehörige im Fall des Falles leisten. Reisewillige sollten dringend abklären, was ihre Versicherungen in den Zielländern abdecken.