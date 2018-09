Tony Allen "Tribute to Art Blakey" Afrobeat-Legende ehrt Jazz-Idol

Moderation: Matthias Wegner

Tony Allen wurde 1940 in Lagos geboren: Art Blakey ist sein großes Vorbild am Schlagzeug, sagt er. (Bernard Benant)

Der Schlagzeuger Tony Allen nahm im vergangenen Jahr ein aufsehenerregendes Tribut-Album für sein Vorbild Art Blakey auf. Mit diesem Programm ging er auf Welt-Tournee - und wurde beim Tampere Jazz Happening in Finnland gefeiert.

Der US-Amerikaner Art Blakey (1919–1990) hatte eine starke Affinität zum afrikanischen Kontinent. In den späten 40er Jahren reiste er ausgedehnt durch verschiedene afrikanische Länder, sog die Musik dort auf und spielte auch selbst bei vielen Gelegenheiten.

Diese Erfahrungen hat Blakey damals in seine Spielweise integriert. Er galt nicht ohne Grund lange Zeit als der am meisten afrikanisch spielende Schlagzeuger des US-amerikanischen Jazz. Art Blakey wiederum wurde schon früh in einigen afrikanischen Ländern (darunter Nigeria) wahrgenommen und verehrt.

Blakeys Einfluss zu eigenem Sound entwickelt

Als der 1940 in Lagos geborene Tony Allen Ende der 1950er Jahre anfing, Schlagzeug zu spielen, orientierte er sich sehr stark an Aufnahmen von Art Blakey. Tony Allen entwickelte dann schon bald seinen eigenen Sound und sein eigenes musikalisches Imperium, aber Blakeys Einfluss hatte er tief verinnerlicht.

Allens aktuelles Tribut an Art Blakey ist deswegen so gut, weil er gar nicht versucht hat, wie er zu spielen, sondern viel lieber seine eigene Version von dessen Musik entwickelte. Tony Allen sagt dazu: "Ich widme dieses Projekt meinem großen Idol. Art Blakey war mein Vorbild am Schlagzeug. Ich habe so viel von ihm profitiert und dieses Projekt ist ein großes Dankeschön! Aber: Ich spiele seine Musik nicht so, wie sie alle kennen. Ich spiele sie auf meine Weise."

Tony Allen "Tribute to Art Blakey"

Irving Acao, Saxofon

Reni Sciuto, Saxofon

Jean-Philippe Dary, Piano und Gesang

Matthias Allamane, Bass

Tony Allen, Schlagzeug



Tampere Jazz Happening

Pakkahuone Tampere (Finnland)

Aufzeichnung vom 3.11.2017