Christian Thielemann beerbt Daniel Barenboim

Der Dirigent Christian Thielemann wird Nachfolger von Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper. Barenboim hatte das Amt Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Der Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) gab die Entscheidung über die Neubesetzung des Postens auf einer Pressekonferenz bekannt. Thielemann werde das Amt 2024 übernehmen, kündigte Chialo an.

Thielemanns Name war schon länger in der Nachfolgedebatte gehandelt worden – er war bereits bei einer Neuinszenierung von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ an der Staatsoper für Barenboim eingesprungen und hatte diesen auch während einer Asientour der Staatskapelle vertreten.

Die beiden Dirigenten kennen sich seit Jahrzehnten, Thielemann war einst der Assistent von Barenboim. In der Diskussion um dessen Nachfolge hatte Thielemann selbst immer wieder auf seinen bis 2024 laufenden Vertrag in Dresden verwiesen, wo er die dortige Staatskapelle leitet. Sein Vertrag in Dresden war nicht verlängert worden.

Thielemann begann seine Karriere als Assistent von Herbert von Karajan und war in der Vergangenheit unter anderem Generalmusikdirektor an der Deutschen Oper Berlin und in gleicher Funktion bei den Münchner Philharmonikern aktiv. Auch als künstlerischer Leiter der Osterfestspiele in Salzburg zeichnete er sich aus.

Im Jahr 2000 debütierte Thielemann bei den Bayreuther Festspielen und prägte dort mehr als zwei Jahrzehnte lang das musikalische Geschehen. In 22 Jahren leitete er 185 Aufführungen – zwischenzeitlich war er auch Musikdirektor der Festspiele.

Bayreuth: mehr als nur eine Arbeitsstätte

Bayreuth war immer mehr als nur eine Arbeitsstätte für Thielemann. Der langjährige, 2010 verstorbene Festivalleiter Wolfgang Wagner war für ihn eher Ziehvater als Chef. Der Dirigent gilt inzwischen als einer der besten Wagner-Interpreten der Welt und hat - mit einer Ausnahme im Jahr 2011 - in den vergangenen zwei Jahrzehnten kein Festspiel-Jahr ausgelassen. Er ist erst der zweite Dirigent nach Felix Mottl (1856-1911), der alle zehn in Bayreuth aufgeführten Wagner-Opern auf dem Grünen Hügel dirigiert hat.

Die Romantik ist Thielemanns Steckenpferd: Neben den Wagner-Dirigaten machten ihn auch Richard Strauss-Interpretationen berühmt, sein Beethoven-Zyklus mit den Wiener Philharmonikern gilt als legendär. Er hat eine Schwäche für Preußen und gilt politisch als zumindest konservativ.

Mit seinem auffällig langen Dirigentenstab sticht Thielemann die Takte von unten an, wenn er der Musik Nachdruck verleihen will. In lyrischen Passagen sieht es hingegen aus, als wolle er sich ins Orchester hineinlegen – so weit beugt er sich mitunter vor. Seine Dirigiertechnik ist eigenwillig, aber effektiv.

Seit diesem Jahr ist Thielemann nun nicht mehr in Bayreuth dabei – und tritt jetzt in die Fußstapfen eines anderen Stardirigenten.

Daniel Barenboim war Anfang der 1990er-Jahre Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper geworden. Er sollte eine Ära in Berlin prägen. Als Musiker war er auch ein politischer Brückenbauer. Gemeinsam mit dem US-palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said gründete er 1999 das "West-Eastern Divan Orchestra", in dem israelische und palästinensische Musiker gemeinsam spielen.

Mit zahlreichen Preisen geehrt

Barenboim wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, geriet aber auch wegen seines autoritären Führungsstils in die Kritik. Er war wohl immer ein besserer Musiker als Manager: "Musik ist sein Leben. Er ist Musik“, sagte die Geigerin Anne-Sophie Mutter über den Dirigenten.

Trat aus gesundheitlichen Gründen zurück: Daniel Barenboim. © picture alliance / First Look / picturedesk.com / Roman Zach-Kiesling

Die Zeit rund um seinen 80. Geburtstag im vergangenen November hätte voller Festakte und Musik sein sollen, doch seit einer Operation an der Wirbelsäule hatte Barenboim zahlreiche Konzerte absagen müssen. Im Oktober 2022 hatte er auf Twitter bereits einen mehrmonatigen Rückzug angekündigt und erklärt, bei ihm sei eine "schwere neurologische Krankheit" diagnostiziert worden.

Im Januar 2023 gab Barenboim dann schließlich seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Er könne nicht mehr die Leistung erbringen, die zu Recht von ihm erwartet werde, erklärte er zur Begründung. Einige Monate später wurde er zum Ehrenbürger Berlins ernannt.