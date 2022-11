Eastern Divan Orchestra und Barenboim Said Akademie

Daniel Barenboims Großprojekte

24:45 Minuten Die Eröffnung der Pierre Boulez Saales und der Barenboim Said Akademie waren Daniel Barenboim ein großes Herzensprojekt. © imago images / POP-EYE / Ben Kriemann

Volker Michael · 16. November 2022, 20:44 Uhr

Daniel Barenboim engagiert sich leidenschaftlich für die jungen Musiker aus dem arabischen Raum. Volker Michael blickt auf die Großprojekte: Eastern Divan Orchestra und die Barenboim Said Akademie in Berlin, an die nicht nur architektonisch an den Pierre Boulez Saal angekoppelt ist.