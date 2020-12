Thelma Buabeng über Liebe und Empowerment Gemeinsam stark sein

Aufgezeichnet von Matthias Dell

Das Schönste in diesem Jahr sei die gemeinsame Zeit in der Gruppe gewesen, sagt Thelma Buabeng. (Kimi Palme)

Die Schauspielerin Thelma Buabeng suchte in diesem Jahr nach "Liebe und Empowerment" und wollte mit ein paar Freundinnen essen gehen. Daraus wurden 300 "Sisters", wie sie sagt.

"Was mir zur Zeit heilig ist, sind meine Sisters", sagt die Schauspielerin Thelma Buabeng. Damit gemeint sind schwarze Frauen und non-binary people, die sich in diesem Jahr durch eine WhatsApp-Gruppe gefunden haben. Gegründet wurde diese von Thelma Buabeng, die im Dezember noch auf der Bühne des Zürcher Schauspielhauses stand. Und zwar bei der großen "Black Lives Matter"-Demonstration Anfang Juni am Berliner Alexanderplatz.

Buabeng suchte nach "Liebe und Empowerment" und wollte mit zehn Freundinnen essen gehen. Daraus wurden 300, weil, so die Vermutung der Schauspielerin, auch bei anderen schwarzen Frauen das Bedürfnis nach Kontakt in Zeiten von Corona und nach der Tötung von George Floyd durch einen weißen Polizisten groß war.

"Ich bin jetzt auch keine Anti-Rassismus-Beauftragte?!"

Die Gruppe dient dem gegenseitigen Empowerment, man tausche Tipps und Fragen zu Jobs aus. Aber die Kommunikation gelinge auch da besonders gut, wo es ein gemeinsames Handeln gebe – etwa bei der Reaktion auf Dieter Nuhrs falsche Behauptungen in seiner Fernsehsendung.

Das Jahr 2020 sei allerdings auch anstrengend gewesen, so Buabeng. Gerade wegen der gestiegenen Aufmerksamkeit für Rassismen habe es viele Anfragen für Interviews und Podcasts gegeben. Oder auch nur Bitten um Hilfe, wie man sich in welcher Situation am besten verhalte als weißer Mensch. Auch wenn das wohlmeinend war, "es war ganz schön viel", sagt Buabeng, "wo ich plötzlich auch gedacht habe: Ich bin ja jetzt auch keine Anti-Rassismus-Beauftragte?!"

Gemeinsame Erfahrungen

Auch deshalb sei die Verbindung mit den "Sisters" in der Gruppe wichtig, weil man bei aller Verschiedenheit der Einzelnen gewisse Dinge nicht erklären muss, weil alle die Erfahrung kennen. Und deshalb sei das Schönste gewesen, was ihr in diesem Jahr passiert sei, die gemeinsame Zeit in der Gruppe:

"Wir hatten so eine Villa gemietet mit Pool und allem drum und dran, und wenn ich mich da umgeguckt habe, um mich herum diese ganzen wunderschönen Menschen gesehen habe, war ich total fasziniert und begeistert."

In unserer Reihe "Was mir heilig ist" fragen wir alljährlich zur Weihnachtszeit Prominente, was ihnen wirklich am Herzen liegt.