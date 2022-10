The Divine Comedy

Hoch die Teetassen!

87:04 Minuten Neil Hannon beim Auftritt der Divine Comedy am 9.7.2022 beim Rudolstadt-Festival. © Michael Pohl

Moderation: Carsten Beyer · 10.10.2022

Und schnell die Gurken-Sandwiches ausgepackt! Mit britischem Charme sorgen The Divine Comedy seit über 30 Jahren für gute Stimmung auf Konzertbühnen in aller Welt. Beim Rudolstadt- Festival stellte die Band die Songs ihres Best Of- Albums „Charmed Life“ vor.