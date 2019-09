The Cat Empire Energetischer Roots-Pop aus Australien

Moderation: Carsten Beyer

The Cat Empire beim nächtlichen Konzert im Heine-Park (Hannes Kutza)

"It's Partytime!" - Ein Publikum aus dem Halbschlaf innerhalb von Sekunden in Tanzlaune zu versetzen, das ist die besondere Fähigkeit der australischen Roots-Pop-Band The Cat Empire, was sie im nächtlichen Heine-Park unter Beweis stellte.

1999 wurde die Band im australischen Melbourne von Oliver McGill, Felix Riebl und Ryan Monro gegründet und hat sich seitdem weltweit einen Ruf als phantastischer Live-Act erspielt. Von Anfang an haben sie ihrer Musik keine Genre-Grenzen gesetzt: Ska und Reggae, Funk und Hiphop, Latin-Rhythmen und Klezmer-Melodien - Australien ist eben ein großer Kontinent mit sehr unterschiedlichen Bewohnern... .

Songs aus dem aktuelle Album "Stolen Diamonds"

Im Zentrum des Geschehens bei The Cat Empire stehen die beiden Sänger Felix Riebl und Harry James Angus. Daneben setzten "DJ Jumps" Jamshid Khadiwhala und die Bläser-Sektion "The Empire Horns" ihre Akzente.

Sänger und Percussionist Felix Riebl (Kai Eisentraut)

Beim Rudolstadt- Festival stellten The Cat Empire vor allem die Songs ihres aktuellen Albums "Stolen Diamonds" vor, aber auch der eine oder andere Klassiker fand sich im Programm wieder.

Mit diesem Konzert haben sich die Australier nun wohl endgültig in die Herzen des deutschen Publikums gespielt!