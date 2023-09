Erinnerung an 9/11

Überlebender, Angehöriger und Retter

05:54 Minuten Erinnerung an den 11. September 2001: Der Überlebende Gordon Huie reist um die Welt, um von den Anschlägen zu erzählen. © picture alliance / Everett Collection

Schade, Eberhard · 11. September 2023, 08:37 Uhr

Gordon Huie hat die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 aus nächster Nähe erlebt. Vor 22 Jahren stand der Arzt am Fuß von Turm zwei, als dieser einstürzte – und überlebte. Was bedeutet das bis heute für ihn?