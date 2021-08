Das Urteil gegen Beate Zschäpe ist rechtskräftig. Die NSU-Terroristin muss damit lebenslang in Haft. Abschließen können die Hinterbliebenen dennoch nicht, sagt Anwalt Mehmet Daimagüler: Zu vieles blieb ungeklärt. Mehr

Er war als Soldat in Afghanistan, jetzt ist er Lehrer und hat einen Roman geschrieben – nah dran an seinem Leben. Dass die Taliban Afghanistan so schnell erobern konnten, überrascht Wolf Gregis nicht: Er kennt die afghanische Armee. Ihre Kampfkraft sei gering.Mehr