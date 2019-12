Tafelrunde zu Heiligabend Ochsenschwanzsuppe kochen und klönen

Wenn der Tisch festlich gedeckt ist, musst davor ordentlich gekocht werden. Vor allem in der Weihnachtszeit ein Erlebnis für die ganze Familie. (Picture Alliance / dpa / Daniel Maurer)

Lesart-Redakteurin Andrea Gerk will sich vom Stress in der Adventszeit nicht vereinnahmen lassen. Kat Menschik, Katja Oskamp und Gregor Sander kommen in ihr Heim, um zu plaudern - etwa über die schlimmsten Weihnachtspannen. Und gekocht wird auch.

Am Heiligabend ist es noch nicht weit her mit der Besinnlichkeit. Es muss gekocht und letzte Geschenke müssen improvisiert werden - und natürlich braucht man starke Nerven für die anstehenden Festlichkeiten.

Unsere Lesart-Redakteurin Andrea Gerk macht aus dem – vermeintlichen – Stress eine Tugend und hat sich drei Schriftstellerinnen und Schriftsteller nach Hause eingeladen: Kat Menschik, Katja Oskamp und Gregor Sander.

Kurioses aus Marzahn

Gibt es eine bessere Unterstützung, um die schönsten Weihnachtsgeschichten hervorzukramen, gemeinsam über die fürchterlichsten Weihnachtspannen zu plaudern, schnell noch ein paar Weihnachtssterne zu basteln und eine Ochsenschwanzsuppe zu kochen? Auf keinen Fall.

Katja Oskamp, deren Geschichtenband jüngst von Matthias Brandt empfohlen wurde, erzählt Kurioses aus dem Marzahner Fußpflegestudio, in dem sie arbeitet. Natürlich hat sie auch ein paar passende Weihnachtsgeschenke dabei.

Märchen aus Norwegen

Kat Menschik, aus deren Kochbuch "Essen essen" das Rezept für die legendäre Ochsenschwanzsuppe ist, schnippelt schnell noch ein paar Deko-Möhren, bevor es ans gemeinsame Schlemmen geht. Er liest zudem ein Weihnachtsmärchen aus "Die Puppe im Grase", ihrem Buch mit norwegischen Märchen.

Gregor Sander, dessen Roman "Alles richtig gemacht" in diesem Herbst erschienen ist und dessen früheres Werk "Was gewesen wäre" gerade in einer Kinoverfilmung zu sehen ist, hat es am Ende tatsächlich geschafft, einen Stern aus Transparentpapier zu basteln.

Frohe Weihnachten!