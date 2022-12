Tabak-Verkaufsverbot

Nichtraucherzone Neuseeland

07:38 Minuten Ausgeglimmt: Zigaretten sind bald für die jüngere Generation in Neuseeland nur "illegal" erhältlich. © Ingo Martin

Von Sandra Ratzow · 20. Dezember 2022, 19:15 Uhr

Wer nach 2008 geboren wurde, darf keine Zigaretten mehr kaufen. Mit dem neuen Gesetz „Smokefree 2025“ möchte Neuseeland so gut wie rauchfrei werden. In Deutschland würden solche Maßnahmen auf Protest stoßen, nicht so in Neuseeland.