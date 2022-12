Humanitäre Lage in Syrien

Verbündete: Seit Putin 2015 in den Syrien-Krieg militärisch eingriff, wendete sich das Blatt zugunsten von Machthaber Assad. Im UN-Sicherheitsrat erschwerte Russland wiederholt Hilfslieferungen an Not leidende Syrer im Nordwesten des Landes. © imago / ITAR-TASS / Mikhail Klimentyev