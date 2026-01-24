Superwahljahr 2026

EU-Verordnung verbietet bezahlte Wahlwerbung im Internet

Seit Oktober 2025 gilt eine EU-Verordnung mit strengeren Regeln für politische Werbung.
In diesem Jahr finden fünf Landtagswahlen in Deutschland statt. Eine neue EU-Verordnung soll bezahlte Wahlwerbung auf den sozialen Medien verbieten. Die AfD macht Stimmung dagegen, obwohl sie von den neuen Regeln auch profitieren könnte.
