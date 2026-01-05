Schnelllebigkeit

Politik braucht Zeit für Entscheidungen

Krisen, Social Media, Wahlkampf: Politische Entscheidungen stehen unter immer höherem Zeitdruck und sind damit wenig nachhaltig. Doch gegen den rasenden Stillstand könnte Politik wieder handlungsfähig werden: mit mehr Zeit und neuen Debatten-Formen.