Politik braucht Zeit für Entscheidungen

Der Plenarsaal während der Debatte im Bundestag, in der alle Konturen Bewegungsunschärfen aufweisen.
Kriege, Katastrophen, neue Erfindungen: Die Entwicklungen überschlagen sich und die Politik muss immer schneller, gleichzeitig aber auch breiter und tiefgründiger agieren. © imago / Achille Abboud
Krisen, Social Media, Wahlkampf: Politische Entscheidungen stehen unter immer höherem Zeitdruck und sind damit wenig nachhaltig. Doch gegen den rasenden Stillstand könnte Politik wieder handlungsfähig werden: mit mehr Zeit und neuen Debatten-Formen.
