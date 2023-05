Suizide in der DDR

Hilfsangebote für Menschen mit Depressionen: Wenn Sie das Gefühl haben, an einer psychischen Krankheit zu leiden oder Suizidgedanken Sie beschäftigen, wenn Sie sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation befinden oder das auf einen Ihrer Angehörigen zutrifft, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen bzw. anzubieten. Hilfe bietet unter anderem die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (gebührenfrei) und im Internet unter telefonseelsorge.de .

Der ging an den verstorbenen Kollegen Decke, wurde zu mir weitergeleitet und darin stand: ´Wir haben Ihre Arbeit erhalten. Im nächsten Heft des Gesundheitswesens wird diese Arbeit publiziert.` Da waren 13 Jahre vergangen. So ist man mit dem Ding umgegangen. Die sind in einer Schublade gelandet und hat kein Mensch mehr darüber geredet.“

„Das ist allerdings in allen Ländern so", sagt Udo Grashoff. Der Historiker hat für sein Buch „In einem Anfall an Depression“ Tausende Selbsttötungen in der DDR analysiert.

In der DDR war es nun so, dass zu diesem normalen kulturellen Suizidtabu, was es in Westeuropa und auch in anderen Regionen der Welt gibt, noch ein politisches Tabu gab, was sozusagen noch dieses normale Tabu verschärft hat.

Mit durchschnittlich 31 Suiziden je 100.000 Einwohner pro Jahr lag die Suizidrate der DDR europaweit an der Spitze, war anderthalbmal bis doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik. Diese Zahlen lassen erahnen, warum sie in der DDR geheim gehalten wurden.

Und eine hohe Selbsttötungsrate hätte da sicherlich Zweifel wecken können, ob die eigenen Ansprüche an das neue Zusammenleben, an das ganze sozialistische Projekt so bei den einzelnen Menschen vielleicht gar nicht funktioniert. Und diese Gefahr haben die SED-Funktionäre gespürt und dann gesagt, das wird ein zu hoher Ansehensverlust. Das geht ans Eingemachte. Das können wir nicht offiziell bekannt geben“, erläutert Udo Grashoff.

Prof. Werner Felber bestätigt: „Es durfte niemand darüber forschen. Es durften keine Zahlen erhoben werden, sodass das Problem nach außen hin objektiv dargestellt werden konnte. Also wenn man aus irgendeiner Zahl schließen konnte, dass in der DDR so und so viele Suizide passieren, das wurde sofort zurückgepfiffen.“

Dann habe ich jemand gebeten, wenn wir im Westen sind, hat diejenige eine ganze Reihe von Briefen geschrieben und hat dann nach einem bestimmten Schema, was wir verabredet haben, diese Zahlen mit der Benennung der Zeilen und Spalten übermittelt. Das konnte ich nicht am Mann haben und auswendig lernen. Das kam dann scheibchenweise per Post und so war das ganz sauber zu rekonstruieren.“

Diese geschmuggelten Zahlen waren später in Westdeutschland Grundlage für Schulzes Promotion, die unter dem Titel "Selbstmord und Selbstmordversuche in Leipzig. Zur Erklärung suizidaler Handlungen in der DDR" verlegt wurde.

„Es gab Menschen, die so unter Druck gesetzt worden sind, die die Unfreiheit so stark zu spüren bekommen haben in der Diktatur, von der Stasi willkürlich behandelt worden sind, dass sie sich das Leben genommen haben. Man muss aufpassen, wenn man sich nur mit der Selbsttötungsrate beschäftigt, dass man nicht die einzelnen Menschen und die teilweise wirklich schrecklichen Schicksale aus den Augen verliert“, so der Historiker Udo Grashoff.

In der DDR war die Selbsttötungsrate anderthalb Mal so hoch wie in der Bundesrepublik. Warum?

„Zur Wendezeit war natürlich extremes Chaos, auch in dieser staatlichen Zentralverwaltung für Statistik, und da sind alle Tabellen, die man so retten konnte, in Kartons gewandert und das sind Suizidstatistiken gewesen und Information zu Kultur und Import und Export und alles.“

„Zum einen ist es so, dass die DDR einfach Pech hatte bei der Grenzziehung. Also die Raten in dem Gebiet der späteren DDR waren schon Ende des 19. Jahrhunderts wahnsinnig hoch und noch deutlich höher als in anderen Regionen in Mitteleuropa.

Und das war unter anderem auch ein Grund, dass das die Soziologen Ende des 19. Jahrhunderts quasi als eines der großen Themenfelder schon fasziniert hat: Was war denn da eigentlich los in den Regionen? Also es hängt weniger damit zusammen, dass es Regionen sind, die in dem System der DDR waren. Sondern es war schon vorher.“

Die geringsten Suizidraten fand von den Driesch in den Bezirken Neubrandenburg und Schwerin – im heutigen Mecklenburg/ Vorpommern, die höchsten Raten hatte der Bezirk Karl-Marx-Stadt, dessen Gebiet zu Sachsen zählt. In Sachsen und Thüringen waren die Suizidraten schon immer hoch, bestätigt Historiker Udo Grashoff dieses Nord-Süd-Gefälle. Über Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus bis in die DDR – dieses historische Erbe kann man mindestens 150 Jahre zurückverfolgen. Grashoff versucht zu erklären:

Ein weiterer Faktor sei die Ehescheidung, so Grashoff. Schon der Soziologe Emil Dürkheim hat in seinen Studien eine Korrelation zwischen der Häufigkeit von Ehescheidungen und von Selbsttötungen festgestellt. Die Scheidungsrate in der DDR war ungefähr anderthalbmal so hoch wie in der Bundesrepublik. Und sie war auch schon in den 20er-Jahren in den ostdeutschen Gebieten höher als in den katholischen Gebieten.