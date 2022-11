Sonderermittler gegen Donald Trump

Ein Versuch der Entpolitisierung

34:18 Minuten Der Staatsanwalt Jack Smith ist der neue Sonderermittler gegen den früheren Präsidenten Donald Trump. Er arbeitete einige Jahre beim internationalen Strafgerichtshof in den Haag. © picture alliance / ANP / Jerry Lampen

Alan Posener im Gespräch mit Axel Rahmlow · 19. November 2022, 12:05 Uhr

Als ehrenwertes Manöver beschreibt der Journalist Alan Posener, dass in den USA Staatsanwalt Jack Smith als Sonderermittler gegen Donald Trump tätig wird. Weitere Themen der Sendung sind die Serie "The Crown", die WM in Katar und die Klimakonferenz.