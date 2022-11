Donald Trump kandidiert wieder

Begleitet von großem Medienrummel hat der frühere US-Präsident Donald Trump in Florida seine erneute Kandidatur bei den US-Wahlen 2024 bekannt gegeben. Seine Ankündigung kommt nur eine Woche nach den Parlaments- und Gouverneurswahlen in den USA, bei denen die Republikaner anders als erwartet keinen spektakulären Sieg einfahren konnten.

Trump, der sich lautstark in den Wahlkampf einmischte und zahlreiche rechte Kandidaten öffentlich unterstützte, wird für das schlechte Ergebnis mitverantwortlich gemacht. Das könnte sein Vorhaben nun erschweren: Denn um am Ende tatsächlich als der offizielle Kandidat seiner Partei für die Präsidentenwahl 2024 ins Rennen zu gehen, muss Trump sich in parteiinternen Vorwahlen behaupten.

Im Umgang mit Trump hätten die US-Medien eine Lernkurve hingelegt, so der Kommunikationsberater. Auch manche deutsche Medien hätten dazugelernt, aber nicht in dem Maße wie ihre US-Kollegen. "Man kann über einen demokratiefeindlichen Politiker nicht auf die gleiche Weise berichten wie über demokratietreue Politiker."

Wenn Trump lüge, werde diese Lüge nicht mehr uneingeordnet verbreitet, beispielsweise in einer Überschrift. "Entgegen der Fakten sagte Trump", sei inzwischen bei seriösen US-Medien üblich. So habe die Zeitung "New York Times" heute über Trumps Rede in der Überschrift geschrieben: "Trump verkündet Kandidatur, wiederholt Lügen und beschönigt seine Bilanz."