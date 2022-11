Deutschschweizer Wort des Jahres „Strommangellage“

War ja wieder klar: hier Angst und Verzagtheit, dort Aktion und Gegenschlag. Während die Deutsch sprechenden Schweizerinnen und Schweizer nur dräuendes Ungemach im Kopf haben und selbigen furchtsam hinter dem Fünfsilber "Strommangellage" einziehen, gehen die frankophonen erhobenen Hauptes in die Offensive: "Boycotter, boykottieren!"

Das heißt: Zur Tat schreiten, sich nix gefallen lassen! "Aux armes, citoyens / Formez vos bataillons". Okay, das ist die Nationalhymne des Nachbarn. Aber der Geist ist der gleiche – und er spiegelt sich in der Sprache wider.

Soll mir jetzt niemand mit Goethe kommen, von wegen Namen seien Schall und Rauch. Im Gegenteil: "Wörter machen Leute". So heißt ja nicht zufällig der Bestseller des kürzlich verstorbenen Wolf Schneider. Und der muss es wissen, der war ja so was wie der Deutschlehrer der Nation.