Friedhofsregeln

Streit um die letzte Ruhestätte

29:57 Minuten Nachdem sich Fans des Entertainers Dirk Bach dem Kölner Melaten-Friedhof immer wieder auf einer rosa Bank neben dem Grab trafen, ließ die Stadt alle Bänke entfernen © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt

Immer mehr Menschen wollen ihrer Angehörigen am Grab individuell gedenken. Andere nutzen Friedhöfe als lebendige Orte im urbanen Leben und als grüne Oasen in grauen Städten. Welche Bedeutung hat Pietät heute? Wie viel Leben wollen wir auf Friedhöfen?