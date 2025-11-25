Friedhofsregeln

Streit um die letzte Ruhestätte

29:57 Minuten
Das Grab von Entertainer Dirk Bach auf dem Melaten-Friedhof: Immer wieder bringen Fans kleine Figürchen vorbei oder haben auf einer rosa Bank am Grab eine 'Audienz beim Mausekönig'. Die Stadt Köln ließ alle Bänke entfernen.
Nachdem sich Fans des Entertainers Dirk Bach dem Kölner Melaten-Friedhof immer wieder auf einer rosa Bank neben dem Grab trafen, ließ die Stadt alle Bänke entfernen © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt
Illmer, Julia, Lang, Norbert |
Immer mehr Menschen wollen ihrer Angehörigen am Grab individuell gedenken. Andere nutzen Friedhöfe als lebendige Orte im urbanen Leben und als grüne Oasen in grauen Städten. Welche Bedeutung hat Pietät heute? Wie viel Leben wollen wir auf Friedhöfen?
