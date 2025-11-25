Friedhofsregeln
Nachdem sich Fans des Entertainers Dirk Bach dem Kölner Melaten-Friedhof immer wieder auf einer rosa Bank neben dem Grab trafen, ließ die Stadt alle Bänke entfernen © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt
Streit um die letzte Ruhestätte
29:57 Minuten
Immer mehr Menschen wollen ihrer Angehörigen am Grab individuell gedenken. Andere nutzen Friedhöfe als lebendige Orte im urbanen Leben und als grüne Oasen in grauen Städten. Welche Bedeutung hat Pietät heute? Wie viel Leben wollen wir auf Friedhöfen?