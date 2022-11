Reformprojekt Einbürgerung

Zentraler Punkt im Reformprojekt: Es soll in Zukunft schneller möglich sein, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Schon nach fünf Jahren statt wie bisher nach acht soll eine Einbürgerung möglich sein; in Ausnahmen kann bei der Verabschiedung in der jetzigen Form ein Mensch schon nach drei Jahren Deutscher oder Deutsche werden: dann, wenn er oder sie „besonders gut integriert ist“.