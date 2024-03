Im Januar enthüllte das Investigativ-Netzwerk Correctiv ein Treffen in Potsdam, bei dem die Anwesenden besprachen, wie Millionen von Menschen aus Deutschland ausgewiesen werden können. Solche Pläne sollen Menschen treffen, die ethnisch nicht deutscher Herkunft sind. Diese Vertreibungspläne haben viel Gegenwind erzeugt. Ein Argument gegen die menschenfeindlichen Pläne der Potsdamer Gruppe hörte man besonders oft: Die Zwangsabschiebung von Menschen mit internationaler Biografie könne niemand ernsthaft wollen. Wir brauchen diese Leute doch! So sagte beispielsweise die Chefin der Bundesagentur für Arbeit Andrea Nahles kürzlich im SWR, dass sich der deutsche Arbeitsmarkt die „sogenannte Remigration“ gar nicht leisten könne.

Sie meinte wohl: Wer soll dann Oma pflegen? Oder Bus fahren? Grundsätzlich ist die Intention solcher Aussagen verständlich. Man will zeigen, dass Deutschland eingewanderte Menschen braucht. Das ist faktisch richtig. Betrachtet man das Argument aber auf einer tieferen Ebene, erkennt man: Es ist hoch problematisch und füttert ausgerechnet jene Narrative, die es, so kann man annehmen, eigentlich entkräften soll.

Denn die Zugehörigkeit von Menschen mit internationaler Biografie, die in Deutschland leben, wird dadurch an eine Bedingung geknüpft. Nämlich an den „Nutzen“ dieser Menschen. Damit erzeugt man – unbewusst – eine Hierarchisierung von eingewanderten Menschen. Hier die „guten“, „nützlichen“, dort die „unnützen“ Eingewanderten. Dabei machen sich mehrere Probleme auf. Zum einen: Wer bestimmt, wer „nützlich“ oder „unnützlich“ ist? Ist der migrierte Großvater, der seit Jahrzehnten in Deutschland lebt und seine Enkelkinder über alles liebt, nützlich oder unnützlich? „Braucht“ ihn Deutschland oder nicht? Ist es „okay“, wenn er ausgewiesen wird?