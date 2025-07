Die verteilungspolitische Ignoranz der Bundesregierung

Die deutsche Wirtschaft läuft schon sein ein paar Jahren nicht mehr rund. Die Geschäftserwartungen der Unternehmen sind bis heute düster. Ein nachhaltiger Aufschwung ist nicht in Sicht.

Kanzler Friedrich Merz und sein Vize Lars Klingbeil setzen ihre Hoffnungen dabei auf die neoliberale Grundüberzeugung, dass man nur die Gewinnerwartungen vor allem großer Unternehmen verbessern müsse, um den Konjunkturmotor in Schwung zu bringen. Auf diese Weise – die Hoffnung stirbt zuletzt – lasse sich „Wohlstand für alle“ schaffen, wie es die Präambel des Koalitionsvertrages in Anlehnung an Ludwig Erhard verspricht.