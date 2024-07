Milliardärssteuer

Superreiche sollen mehr beitragen

Der reichste Mann der (Entenhausener) Welt zahlt höchst ungern Steuern: Dagobert Duck in seinem Geldspeicher. © picture alliance / United Archives / IFTN

Von Jule Reimer · 26.07.2024

Die Reichsten der Welt sind in den vergangenen zehn Jahren noch reicher geworden und zahlen so wenig Steuern wie nie, kritisiert ein neuer Bericht von Oxfam. Brasiliens Regierung will als G-20-Vorsitz über eine globale Milliardärssteuer diskutieren.