Der Wettbewerb ist an sich schon der gleiche, nur für die Athleten ein bisschen einfacher gestaltet. Es ist für unsere Athleten schwierig, sich in solche komplexen Bewegungsabläufe reinzuversetzen. Das ist eine Herausforderung, wo man dann gesagt hat, da machen wir die Regelanpassung, die letztendlich aber für den Spielablauf und auch für den Wettbewerb keine Relevanz hat.

In jeder der 26 Sportarten gibt es unterschiedlich viele spezielle Einzeldisziplinen, erklärt von Borstel.



“Es gibt auch verschiedene Leistungsniveaus. Wenn man auch als Team miteinander spielen möchte, hat man die Chance, sich mit gleich starken Gegnern zu messen. Das wird aufgrund einer Einteilung ermittelt, in welcher Leistungsgruppe man sich befindet. Dann spielt man innerhalb dieser Leistungsgruppe mit in etwa gleich starken Teams gegeneinander, sodass eigentlich jedes Team die Chance hat, in dieser Leistungsgruppe auch eine gute Platzierung zu erreichen, wenn nicht sogar eine Goldmedaille zu gewinnen.”