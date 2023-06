"Wichtig ist, dass es ihr Spaß macht. Es geht einfach darum, dass sie lernen, hier an den Sport heranzukommen und Freude an der Bewegung haben."

Das ist auch eine politische Forderung, dass gerade Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auch stärker wahrgenommen werden, stärker als kompetente Gesprächspartner einbezogen werden. Sie wissen genau, was ihr Bedarf ist, was sie brauchen, was sie sich wünschen.

Die Rekordschwimmerin Mirjam Prahst Martinez legt als Athletensprecherin für alle 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den olympischen Eid ab: "Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, will ich mutig mein Bestes geben."

So auch beim Tischtennis. Detlev Steitzer aus Celle trainiert zweimal pro Woche. Der 62-Jährige arbeitet in der Schlosserei der Lebenshilfe und baut viele Grills. Bei den Special Olympics European Summer Games 2014 in Antwerpen hat er mit seinem Partner Gold im Doppel geholt.

Auch für die World Games in zwei Wochen in Berlin ist er qualifiziert. Detlevs Idol ist der deutsche Weltklasse-Tischtennisspieler Timo Boll, den er aber nur vom Fernsehen kennt.

Auch für die Organisation sind, soweit wie möglich, selbst Menschen mit Behinderung verantwortlich. So hilft Daniel-Uwe Post einem Fahrer beim Transport von Wasserkisten oder Medaillen. Der 37-Jährige arbeitet bei der Lebenshilfe Wolfsburg in einer Lagerhalle und fährt Gabelstapler. Daniel-Uwe ist nicht von Geburt an behindert, sondern hatte mit zehn einen schweren Unfall am Kopf und musste das Sprechen neu lernen. Bei den Special Olympics hilft er schon seit Jahren.