Special Olympics World Games erstmals in Deutschland

In der Schwimmhalle am Baumschulenweg im Berliner Stadtteil Treptow: Jede Bahn ist mit mehreren Schwimmer*innen belegt. Gleich wird auch der 24-jährige Kai-Jürgen Pönisch ins Wasser springen.

Die Vorbereitungen für die Special Olympics World Games in Berlin, die an mehreren Standorten in der Stadt ausgetragen werden, laufen auf Hochtouren.