Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir eine Sängerin und Schauspielerin. Geboren wurde sie 1907 als Sara Stina Hedberg. Ihre größten Erfolge feierte sie ab 1936 als Filmstar der Ufa. Nachdem sie in vielen eindeutig von der Nazi-Ideologie infizierten Filmen aufgetreten war, kam es 1942 zum Bruch mit dem Regime. Bereits 1930 nahm sie ein Lied auf Schwedisch auf, dessen Titel übersetzt „Ein Juwel In Der Krone Der Mäla-Königin“ lautet – wer oder was auch immer das sein mag.



Aus dem bekannten Nachnamen der Sängerin, die wusste, dass einmal ein Wunder geschehen wird, soll notiert werden: der fünfte Buchstabe.

2. Frage

Zu Musik Nummer zwei wird ebenfalls die Sängerin gesucht. Man kannte sie auch als die „Queen Of Gospel Music“. Mit entsprechender Autorität sang sie 1969 das Lied „I Want My Crown“. Das Licht der Welt erblickte sie 1911 in New Orleans. Ihr Freund Martin Luther King sagte über sie, eine Stimme wie die ihre gäbe es nur alle tausend Jahre.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie an vorletzter Stelle in ihrem Vornamen.

3. Frage

1779 entstand eine Messe, die lange Zeit die Standardmusik bei Königs- und Kaiser-krönungen war – zumindest in Österreich. Aus diesem Grund ist sie heute allgemein als „Krönungsmesse“ bekannt. In der Sendung zu hören ist das „Sanctus“. Die prominenteste Aufführung fand 1985 im Petersdom in Anwesenheit von Papst Johannes Paul II. und Herbert von Karajan statt.



Aus dem bekannten Namen des Komponisten soll gefunden werden: derjenige Buchstabe, der als einziger in allen drei Teilen vorkommt.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage





Wenn Sie die Bezeichnung der Staatsform weglassen, finden Sie den rätselrelevanten Buchstaben an dritter Position im Namen dieses Landes. Zur Königsklasse der Architektur gehört für viele das Taj Mahal. Übersetzt bedeutet der Name dieses Mausoleums so viel wie „Krones des Palastes“. Zu Beginn der 1960er-Jahre begann der Bluesmusiker Henry St. Clair Fredericks unter dem Künstlernamen Taj Mahal aufzutreten. In der Sendung ist er mit dem Lied „The Calypsonians“ zu hören. Und in welchem Land ließ Großmogul Shah Jahan das Mausoleum für seine große Liebe Mumtaz Mahal erbauen?Wenn Sie die Bezeichnung der Staatsform weglassen, finden Sie den rätselrelevanten Buchstaben an dritter Position im Namen dieses Landes.

5. Frage

Die Krone im Wappen des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern ist eine Lilienkrone. Ihr Name resultiert aus dem Umstand, dass ihre Kronenzacken die Form einer stilisierten Lilie haben. Liliencron ist auch der Name einer deutsch-dänischen Adelsfamilie, die u.a. den Dichter Detlev von Liliencron hervorbrachte. Er lieferte die Texte zu vielen bekannten Liedern. In der Sendung zu hören ist Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Lied „Maienkätzchen“. Gesucht wird: der Komponist. Geboren wurde er 1833 in Hamburg. Seine Musik begleitete viele von der Wiege bis zum Requiem.



Zielführend ist: der vorletzte Buchstabe aus seinem Vornamen.

6. Frage

Als der Woodstock-Veteran Richie Havens 2013 verstarb, wurde seine Asche wunschgemäß über dem ehemaligen Festival-Gelände ausgestreut. Schließlich war Woodstock die Krönung seiner Karriere. In der Sendung zu hören ist der Titeltrack seines letzten Albums: „Nobody Left To Crown“. Zur Musik gesucht wird: die Kirche, in der seit Wilhelm dem Eroberer traditionell die englischen (und später die britischen) Königinnen und Könige gekrönt werden.



Der fünfte Buchstabe aus ihrem Namen beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.