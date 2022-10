Britische Reality-TV-Show

König Charles III. ist in einer Sendung der BBC aufgetreten, der man wohl im deutschen Fernsehen am ehesten eine gewisse Ähnlichkeit mit der ZDF-Sendung "Bares für Rares" attestieren würde. Üblicherweise kommen sozusagen Otto-Normalverbraucher aus dem Königreich in "The Repair Shop", die Sendung vom Mittwoch war dagegen aufgrund des royalen Gastes alles andere als normal.

In der Sendung schaut in einer Werkstatt ein Team superprofessioneller Handwerker, ob bei dem, was mitgebracht wird, noch was zu machen ist – und repariert es dann auch. Moderiert wird die Sendung von Jay Blades, der den Werkstattmeister gibt und viele etwas nerdige Handwerker – absolute Spezialistinnen und Spezialisten – koordiniert, erklärt Kulturjournalist Robert Rotifer. An dem fiktiven Werkstatt-Setting sei hervorzuheben, so Rotifer, dass Blades ein Man of Colour ist. "Die Serie vermittelt ein diverses Bild, wo die nicht-weiße Person Chef einer ansonsten weißen Crew ist – das ist alles hochsymbolisch."

Inszenierung von Britishness

Für die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der BBC trat also der heutige König, der allerdings bei seinem Besuch noch Prince of Wales war, in der Show auf. Dass die Sendung noch vor dessen Aufstieg zum König und zu Lebzeiten seiner Mutter Elizabeth gedreht wurde, werde dadurch deutlich, dass Jay Blades den König mit "Your Royal Highness" und nicht "Your Majesty" anspricht, hebt Rotifer hervor. Damit sei klar, dass der Auftritt keine PR-Aktion für ihn als neuer König war.

Die Sendung ist eine Show von Britishness in Reinform. Man hört etwa, wie Blades das Mitglied der königlichen Familie am Landschloss Dumfries House nach seinen "Tools" fragt, die er mit sich rumträgt. "Das sind so kleine Gartenscheren – und Charles, ansonsten in Hemd und Krawatte und in einer sicher nicht zum Niederknien gedachten Hose gekleidet, behauptet, er trage diese Gartenscheren immer bei sich", amüsiert sich Rotifer mit großer Wertschätzung für die Inszenierung. Charles gebe vor: "Falls irgendwo ein Blättchen überhängt, dann zwackt er es gleich ab, statt nach dem Gärtner zu rufen".

Nostalgisch und wertkonservativ

Das gesamte Format sei hochgradig nostalgisch und wertkonservativ: Meistens sind die Dinge, die die Leute vorbeibringen, Erbstücke. "Es gibt fast immer eine Back-Story über verstorbene Verwandte, und nicht selten kommt dabei heraus, dass die natürlich heldenhaft im Weltkrieg gedient haben", hebt Rotifer ein Charakteristikum der Sendung hervor, die seit knapp sechs Jahren läuft.

Abonnieren Sie unseren Weekender-Newsletter! Die wichtigsten Kulturdebatten und Empfehlungen der Woche, jeden Freitag direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Wir haben Ihnen eine E-Mail mit einem Bestätigungslink zugeschickt. Falls Sie keine Bestätigungs-Mail für Ihre Registrierung in Ihrem Posteingang sehen, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Willkommen zurück! Sie sind bereits zu diesem Newsletter angemeldet. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Adresse. Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung. Jetzt anmelden

Das Setting passe aber auch deshalb gut zum jetzigen König, weil dessen Stiftung selbst in Dumfries House eine Werkstatt betreibt, in der einfache Leute in alten Handwerken ausgebildet werden.

Reparierte Uhr für den König unter Schottendecke

Charles hat eine alte Sturzuhr aus dem frühen 18. Jahrhundert mitgebracht, die nicht mehr getickt und nicht mehr geläutet hat, und eine dekorative Vase, die 1897 zu Ehren seiner Ururgroßmutter Victoria hergestellt wurde. "Beides wurde natürlich perfekt restauriert", stellt Rotifer fest.

König Charles III., bei der Aufzeichnung noch Prinz von Wales, holt seine Uhr ab, die der Uhrmacher im "Repair Shop" wieder in Gang gesetzt hat. Gewiss kein Zufall: die Decke im Schottenmuster. © picture alliance / empics / Ian West

Als Charles die reparierten Gegenstände abholt, sind die mit Schottendecken bedeckt. Er bekommt natürlich auch sofort seine Tasse Tee serviert.